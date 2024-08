Andrea Melis, Italiaanse priester, is opgepakt in Genua op verdenking van het seksueel misbruiken van minderjarigen. Na zijn aanhouding bleek dat hij al twaalf jaar drager is van het NIV-virus. Hij gebruikte bij de seks met de kinderen geen condoom.

De priester zou enkele jaren geleden in Afrika hiv hebben opgelopen, zoals hij zelf aan de onderzoekers heeft toegegeven, maar hij werd behandeld. Daardoor zou hij de ziekte niet kunnen overdragen.