Jill Helena blij dat OM met hoger beroep Ali B 'achter haar zaak staat'

The Voice-finaliste Jill Helena is blij dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat in de zaak van Ali B. Dat heeft haar advocaat Sébas Diekstra laten weten aan het ANP. De rapper werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Hij werd vrijgesproken van een verkrachting en twee aanrandingen. Het OM gaat tegen alle drie vrijspraken in beroep, werd woensdag bekend.

"Het gehele proces is cliënte heel zwaar gevallen. Het hoger beroep zal vast niet veel makkelijker worden", aldus Diekstra. "Zij is in ieder geval heel blij dat het Openbaar Ministerie achter haar zaak staat, achter haar staat en er alles aan doet om recht te doen aan wat er gebeurd is."

Het OM noemde in de onderbouwing van het beroep in het bijzonder de zaak van Jill Helena, die de rapper beschuldigt van aanranding. De rechtbank oordeelde dat haar getuigenis betrouwbaar en geloofwaardig was, maar dat de aanranding niet bewezen kon worden. Hij werd dus vrijgesproken. "Het OM ziet na bestudering van het vonnis aanknopingspunten om de zaak opnieuw voor te leggen in hoger beroep. Dat geldt ook voor de andere twee vrijspraken", liet het OM woensdag weten.

De advocaat van Ali B laat weten dat hij de beslissing om in hoger beroep te gaan door het OM wel had verwacht. Hij ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.