Werkstraf geëist tegen Pegida-voorman voor groepsbelediging

DEN HAAG (ANP) - Tegen Edwin Wagensveld, de voorman van de radicaal-rechtse groepering Pegida, is woensdag in hoger beroep een taakstraf van veertig uur geëist voor onder meer groepsbelediging. Wagensveld had de Koran een fascistisch boek genoemd. Volgens de advocaat-generaal leverden de uitlatingen van Wagensveld "geen bijdrage aan het maatschappelijk debat" en hij noemde ze "onnodig grievend".

De rechtbank had Wagensveld (56) eind vorig jaar veroordeeld tot veertig uur taakstraf, er was toen een geldboete geëist. Aanleiding was een actie op 22 januari 2023, in de buurt van de Tweede Kamer. Hij verscheurde voor een camera een koran, sprong op de uitgescheurde pagina's en vergeleek moslims met nazi's. Wagensveld zei tegen het hof dat hij enkel doelde op salafisten, ofwel de fundamentalistische stroming binnen de islam die de Koran letterlijk neemt.

Volgens de advocaat-generaal zoekt Wagensveld "bewust" de grenzen op met zijn acties. "En wat het Openbaar Ministerie betreft is met deze actie de grens overschreden." Het opzettelijk beledigen van een groep mensen om hun godsdienst of levensovertuiging is strafbaar. Het verscheuren van een koran is dat niet - dat wordt beschouwd als geloofskritiek. Maar in deze context kan het wel strafverzwarend meewegen, aldus de advocaat-generaal.

Applaus

Wagensveld was woensdag zelf aanwezig in het gerechtshof in Den Haag, samen met een handvol sympathisanten. Zij applaudisseerden meerdere keren nadat Wagensveld het woord had genomen. Ook deze keer had hij voor aanvang van de zitting, voor de deur van de rechtbank, een koran verscheurd. Een advocaat had hij niet meegenomen. "Zonde van het geld", zei hij tegen de rechter.

Het hof doet uitspraak op 6 augustus.