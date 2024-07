Tesla onderuit op Wall Street na tegenvallende resultaten

NEW YORK (ANP) - Tesla ging woensdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's zag de winst in het tweede kwartaal fors dalen door prijsverlagingen van zijn modellen en flinke investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). De resultaten van Tesla voldeden voor het vierde kwartaal op rij niet aan de verwachtingen van kenners. Het aandeel werd daarop 10 procent lager gezet.

Tesla-topman Elon Musk zei in een toelichting op de resultaten ook dat hij het idee steunde dat Tesla in zijn AI-bedrijf xAI zou investeren als aandeelhouders dit goedkeuren. Hij plaatste ook een opiniepeiling over de kwestie op X, waarin hij zijn volgers vroeg of Tesla 5 miljard dollar moet investeren in xAI. Musk, die toezicht houdt op zes bedrijven, ligt vaak onder vuur bij investeerders om zijn tegenstrijdige belangen. In juni bevestigde de miljardair nog dat hij schaarse AI-chips van Tesla voor zijn bedrijven X en xAI had gebruikt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 40.183 punten. De breder samengestelde S&P 500-index daalde 1 procent tot 5499 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 17.694 punten.