John van den Heuvel niet welkom bij onthulling monument Peter R.

Dertig jaar lang haddenJohn van den Heuvel en Peter R. de Vries een goede verstandhouding met elkaar, maar het ging in juni 2020 – een jaar voor de moord op Peter – helemaal mis tussen de twee. Er ontstond een ‘heel felle appwisseling’ toen Peter bekendmaakte dat hij de vertrouwenspersoon van crimineel Nabil B. zou worden.

John was daar fel op tegen en het ontaardde in een ruzie tussen de twee. “Dat is niet meer goed gekomen en dat vind ik wel buitengewoon verdrietig. De laatste keer dat we elkaar zagen was een week voor zijn dood bij RTL Boulevard in de studio. Ik zat in het eerste deel en hij in het tweede deel. We gunden elkaar geen blik waardig”, legde hij eerder uit