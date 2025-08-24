Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

Ghosten kenden we al: iemand verdwijnt van de ene op de andere dag uit je leven zonder uitleg. Pijnlijk, maar de boodschap is vrij snel duidelijk. Nu is er een nieuwe trend opgedoken die nog toxischer is: 'banksying'.

De term is afgeleid van de mysterieuze straatkunstenaar Banksy, die anoniem kunstwerken achterlaat en daarna spoorloos verdwijnt. Deze werkwijze heeft wat weg van een bepaald type op de datingmarkt: langzaam maar zeker trekt iemand zich terug, tot er niets meer van de relatie overblijft.

Langzaam terugtrekken

Datingexpert Cheryl Maida legt het uit in het Amerikaanse vrouwenmagazine Bustle. Mensen die aan banksying doen, verbreken het contact niet ineens, maar in slow motion. “Ze nemen langzaam afstand van de ander, bijvoorbeeld door minder te appen, smoesjes te verzinnen of minder vaak af te spreken. En dan opeens is er helemaal geen contact meer.”

Voor de achterblijver is dat extra verwarrend. Terwijl de één al weken in zijn hoofd bezig is met afscheid nemen, denkt de ander dat alles nog prima gaat. De klap komt daardoor harder aan. Maida noemt het een ronduit slechte trend: “Niemand houdt ervan de slechterik te zijn, maar het vermijden van het gesprek is als het in slow motion aftrekken van een pleister: het doet meer pijn. Het zorgt er ook voor dat de ander in de war raakt, aan zichzelf gaat twijfelen en elk detail opnieuw afspeelt, wat wreed is. Iedereen verdient duidelijkheid, zelfs als het pijn doet.”

Egoïstisch

Datingcoach Amy Chan sluit zich daarbij aan. Tegen de Amerikaanse nieuwssite USA Today zegt ze: “Het is egoïstisch. Het toont een gebrek aan emotionele volwassenheid en een manier van omgaan met conflicten die geworteld is in vermijding.”

Heb je het idee dat je slachtoffer bent van banksying, blijf dan niet met dat afstandelijke gevoel zitten, maar ga het gesprek aan. Trek de pleister er in één keer af en bespreek wat er speelt. Beter een pijnlijk gesprek dan een maandenlange, onzichtbare exit.