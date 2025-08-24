Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

Een hele industrie staat vrouwen ter beschikking om borsten te krijgen die ze willen. Als ze daarbij mikken op de aantrekkingskracht die borsten hebben op mannen , is het goed te weten wat die willen. Anders geef je je geld voor niks uit.

Uit onderzoek ( zoals een studie uit Praag ) blijkt dat mannen wereldwijd vooral voorkeur hebben voor stevige, ronde borsten van gemiddelde grootte. Hoewel grote borsten vaak worden gezien als teken van vruchtbaarheid en aantrekkelijkheid, vinden de meeste mannen vorm belangrijker dan puur grootte. De voorkeur ging in onderzoeken vooral uit naar borsten die stevig en gemiddeld van omvang zijn; grote borsten kunnen juist minder aantrekkelijk bevonden worden als ze minder stevig zijn.

Er zijn natuurlijk individuele verschillen : sommige mannen houden meer van groot, anderen van klein, maar de meerderheid kiest dus voor een gemiddelde boezem met een mooie vorm. De gedachte hierachter is evolutionair—mannen associëren gemiddelde, stevige borsten met een hogere vruchtbaarheid.

Samengevat: Niet de grootste, maar de stevig gevormde, ronde, gemiddelde borsten zijn het populairst bij mannen volgens onderzoeksresultaten.

Wat kost een borstvergroting

De kosten van een borstvergroting in Nederland liggen in 2025 gemiddeld tussen de €3000 en €5500 voor standaard implantaten, afhankelijk van de kliniek, het type implantaat en je eigen wensen. Grotere cups of speciale technieken kunnen duurder zijn, richting de €8000. In België starten prijzen bij ongeveer €3295.

Let op: dit is meestal een all-in prijs (inclusief nazorg en consult), maar check altijd of er bijkomende kosten zijn. Een borstvergroting wordt doorgaans niet vergoed door de zorgverzekering, behalve in specifieke medische situaties.