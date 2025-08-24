Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen

Wie ooit is begonnen met hardlopen, heeft het vast gehoord: pas op, straks zijn je knieën versleten. Het idee dat hardlopen je gewrichten kapotmaakt, is hardnekkig. Maar klopt het eigenlijk wel? Het antwoord is verrassend: hardlopen kan je knieën juist sterker maken.

Elke stap die je zet tijdens het rennen zorgt voor een flinke belasting van je knieën: zo’n twee tot drie keer je lichaamsgewicht. Dat klinkt heftig, maar je knieën zijn daar uitstekend voor ontworpen. Het kraakbeen in je gewricht is flexibel en veerkrachtig en werkt als schokdemper.

Sterker nog: je lichaam heeft belasting nodig om gezond te blijven. Wie lang in bed ligt of een been in het gips heeft, verliest botmassa en kraakbeen. Beweging is dus essentieel.

Hardlopen voedt je gewrichten

Na een run wordt het kraakbeen in je knieën tijdelijk dunner, maar binnen een paar uur is dat weer normaal. Onderzoekers denken zelfs dat dit proces voedingstoffen naar het kraakbeen brengt en het juist helpt sterker te worden. Studies laten zien dat hardlopers gemiddeld dikker kraakbeen hebben dan niet-lopers en een hogere botdichtheid. Sommige onderzoeken suggereren zelfs dat hardlopers minder kans hebben op artrose, al is daar nog meer bewijs voor nodig.

En het mooie: je bent nooit te oud om te beginnen. Er is weinig onderzoek specifiek naar oudere starters, maar vergelijkbare studies met springtraining bij 65-plussers laten zien dat het veilig en effectief kan zijn. Belangrijk is wel dat je langzaam opbouwt. Begin bijvoorbeeld met wandel- en hardloopintervallen en vergroot de loopstukken stap voor stap.

Waar komt die slechte reputatie van hardlopen dan eigenlijk vandaan? Misschien omdat bijna de helft van de hardlopers jaarlijks wel een blessure oploopt. Knieklachten zijn daarbij inderdaad populair. Maar dit zijn meestal overbelastingsblessures: het gevolg van te snel te veel willen.

Tips om je knieën blij te houden

Bouw rustig op: verhoog je afstand met hooguit twee kilometer per week.

Eet voldoende: hardlopen kost veel energie. Zorg voor genoeg koolhydraten en eiwitten om te herstellen. Extra calcium en vitamine D kunnen ook helpen blessures te voorkomen.

Varieer de ondergrond: gras is zachter dan beton. Een paar trainingen per week op een zachte ondergrond kan de belasting verlagen.

Dus ja, hardlopen belast je knieën, maar op een manier die ze sterker kan maken. Je gewrichten passen zich aan, je botten worden steviger en je kraakbeen veerkrachtiger. Combineer dat met de voordelen voor hart, longen en humeur en de balans slaat duidelijk positief uit.