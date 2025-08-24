ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

Voedsel & Koken
door Nina van der Linden
zondag, 24 augustus 2025 om 10:28
ANP-200193353
Genieten van een koel glas sauvignon blanc op het terras? Grote kans dat je de avond eindigt met bulten op je benen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat wijndrinkers vaker worden gestoken door muggen.
Het verschijnsel is volgens wetenschappers goed te verklaren. Alcohol beïnvloedt namelijk de lichaamstemperatuur en geur. Wie een glas wijn op heeft, gaat net iets warmer en geuriger de avond door – en dat is voor muggen zoiets als een open uitnodiging.
Koolstofdioxide
En er is meer: wijn zorgt voor een lichte verhoging van het CO₂-gehalte in je adem. Dat gas is hét signaal voor muggen dat er een lekker maaltje in de buurt is. Hoe meer CO₂ je uitblaast, hoe groter de kans dat de mug recht op je af vliegt.
Dat verklaart ook waarom sommige mensen altijd de pineut lijken. Niet zozeer hun “zoete bloed”, maar hun glas wijn – of twee – maakt ze extra aantrekkelijk.
Bierliefhebbers
Voor bierliefhebbers is er trouwens slecht nieuws: ook bier werkt als muggenmagneet. Toch lijkt wijn een nog sterkere lokroep te zijn. Vooral witte wijn staat bovenaan de insectenmenukaart.
Handig om te weten als je deze zomer op een terras zit: wie nuchter blijft, heeft aanzienlijk minder kans om lekgeprikt te worden. Maar eerlijk is eerlijk, zonder een goed glas rosé smaakt die zomeravond toch ook weer half zo lekker.
Troost je met de gedachte: mocht je onder de bulten zitten, dan heb je in elk geval niet alleen gedronken.
Bron: Self

Lees ook

Naast een wijnkaart heeft dit restaurant nu ook een waterkaart: een flesje kost 22 euroNaast een wijnkaart heeft dit restaurant nu ook een waterkaart: een flesje kost 22 euro
B&B Vol liefde: OCD-Ingrid kan nergens anders meer aan denken en hebben de kamermeisjes van JP al weer zin in een wijntje?B&B Vol liefde: OCD-Ingrid kan nergens anders meer aan denken en hebben de kamermeisjes van JP al weer zin in een wijntje?
B&B Vol liefde: gruwelbeelden van goulash om 12 uur 's middags en JP brengt nu zelfs wijn naar de slaapkamerB&B Vol liefde: gruwelbeelden van goulash om 12 uur 's middags en JP brengt nu zelfs wijn naar de slaapkamer
Meer dan één glas wijn per jaar is schadelijk, zegt voormalig gezondheidsbaas van EngelandMeer dan één glas wijn per jaar is schadelijk, zegt voormalig gezondheidsbaas van Engeland
Drank veroorzaakt kanker: gezondheidsautoriteit VS wil kankerwaarschuwing op bier en wijnDrank veroorzaakt kanker: gezondheidsautoriteit VS wil kankerwaarschuwing op bier en wijn
Nederlandse wijnboeren oogsten minder druiven door vorst en regenNederlandse wijnboeren oogsten minder druiven door vorst en regen
Vorig artikel

China: Amerikaans protectionisme schaadt landbouwsamenwerking

Volgend artikel

Extra uitzending Café Kockelmann om politieke ontwikkelingen

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

ANP-526843425

Extreme droogte neemt razendsnel toe: deze landen worden het hardst getroffen

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid