Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

Genieten van een koel glas sauvignon blanc op het terras? Grote kans dat je de avond eindigt met bulten op je benen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat wijndrinkers vaker worden gestoken door muggen

Het verschijnsel is volgens wetenschappers goed te verklaren. Alcohol beïnvloedt namelijk de lichaamstemperatuur en geur. Wie een glas wijn op heeft, gaat net iets warmer en geuriger de avond door – en dat is voor muggen zoiets als een open uitnodiging.

Koolstofdioxide

En er is meer: wijn zorgt voor een lichte verhoging van het CO₂-gehalte in je adem. Dat gas is hét signaal voor muggen dat er een lekker maaltje in de buurt is. Hoe meer CO₂ je uitblaast, hoe groter de kans dat de mug recht op je af vliegt.

Dat verklaart ook waarom sommige mensen altijd de pineut lijken. Niet zozeer hun “zoete bloed”, maar hun glas wijn – of twee – maakt ze extra aantrekkelijk.

Bierliefhebbers

Voor bierliefhebbers is er trouwens slecht nieuws: ook bier werkt als muggenmagneet. Toch lijkt wijn een nog sterkere lokroep te zijn. Vooral witte wijn staat bovenaan de insectenmenukaart.

Handig om te weten als je deze zomer op een terras zit: wie nuchter blijft, heeft aanzienlijk minder kans om lekgeprikt te worden. Maar eerlijk is eerlijk, zonder een goed glas rosé smaakt die zomeravond toch ook weer half zo lekker.

Troost je met de gedachte: mocht je onder de bulten zitten, dan heb je in elk geval niet alleen gedronken.