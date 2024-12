Manhoef slaat Dave Roelvink al na twee ronden neer bij boksevent

Dave Roelvink (30) heeft tijdens het evenement Boxing Influencers het topaffiche tegen kickbokser en Mixed Martial Arts-vechter Melvin Manhoef (48) verloren. De zoon van zanger Dries Roelvink ging al in de tweede ronde neer.

De influencer wist de eerste van mogelijk zes ronden nog te overleven, maar werd in de tweede ronde tot drie keer toe de hoek ingedreven door zijn professionele tegenstander. Roelvink kon de eerste twee keer na acht tellen nog opstaan, maar kwam na de derde keer niet meer overeind. "Het was een eer, je was niet één, je was twee maatjes te groot voor mij", sprak Roelvink na afloop in de ring lovend over Manhoef.

In een van de andere partijen wist judoka Ron Meyer, die meerdere bronzen medailles won op Europese en wereldkampioenschappen judo, zijn tegenstander, influencer Nick Pattiwhack, in twee ronden uit te schakelen. Ook de partij tussen realityster Louisa Janssen en influencer Vonneke Bonneke werd vroegtijdig gestaakt na een blessure van Janssen. Haar knie zei volgens haar "knak", waardoor ze niet verder kon boksen.

Bij het evenement, dat live vanuit Hilversum op Videoland werd uitgezonden, waren diverse BN'ers aanwezig. Onder anderen presentator Johnny de Mol, rapper Frenna, programmamaker Akwasi en acteur en zanger Bilal Wahib zaten in het publiek. De avond werd gepresenteerd door Fernando Halman, Monica Geuze en Kaj Gorgels.