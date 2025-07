Roseanne-acteur John Goodman is 90 kilo afgevallen: herken jij hem nog?

John Goodman stal de show op de rode loper bij de première van The smurfs: the big movie. De acteur, vooral bekend van Roseanne, is meer dan 90 kilo afgevallen en bijna onherkenbaar veranderd.

Goodman, die de stem van Grote Smurf insprak, komt van ver. In 2011 woog hij 180 kilo. "Ik raakte die kilo’s maar niet kwijt. De situatie werd alsmaar erger. Ik herinner me nog dat er een punt kwam dat ik niet meer in de spiegel durfde kijken. Als ik het toch deed, zakte de moed me in de schoenen.”

Goodman, inmiddels 73, had drie basispijlers die hij in acht nam: kleinere porties, geen alcohol en veel bewegen. "Ik heb gewoon altijd alles in mijn mond gepropt”, zei hij over zijn vroegere gewoonten. "Alcohol heb je zelfs niet nodig. Maar ik stopte alles in mijn mond om steeds dat verzadigde gevoel te hebben.”

Voor zijn laatste afvalpoging nam hij de tijd. "Vroeger was ik drie maanden intens bezig met diëten. Dan was ik 30 kg kwijt en beloonde ik mezelf met lekker eten. Nu pakte ik het traag aan om nooit die terugval te ervaren. Ik begon ook meer te bewegen. Ik ben oud en het was nu of nooit. Als ik dik was gebleven, dan bewoog ik ook niet meer. Met alle gevolgen van dien.”