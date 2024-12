Hoe je het beste slaapt in een vliegtuig

In een krappe, te rechte stoel zitten tijdens een nachtvlucht is heel vervelend. De hele tijd klaarwakker zijn. Er zijn een aantal manieren om een lange vlucht rustiger te maken, waaronder het krijgen van een gouden ticket (d.w.z. een upgrade naar een ligstoel), zodat je niet helemaal gesloopt aankomt.

Zorg dat je enigszins slaaptekort hebt.

Jamie Zeitzer, co-directeur van het Center for Sleep and Circadian Sciences aan de Stanford University, zegt tegen de New York Times: "Een beetje slaaptekort kan heilzaam zijn." Probeer de avond voor de vlucht wat later op te blijven dan normaal en sta de volgende ochtend extra vroeg op. Als je moe bent als je aan boord gaat, "weegt dat misschien zwaarder dan het feit dat je je ongemakkelijk voelt en op een raar tijdstip in slaap probeert te vallen", zegt hij.

Sla de maaltijden aan boord over.

"Als we niet eten vlak voordat we gaan slapen, slapen we beter," zegt Dr. Virginia Skiba, medisch directeur van de Henry Ford Medical Group Sleep Laboratories in Michigan. "Een lichte, niet-vette maaltijd eten een paar uur voor de vlucht is je beste keuze."

Kristin Luna, een reisschrijfster uit Tennessee die in meer dan 130 landen is geweest, zegt dat ze altijd thuis of op het vliegveld een maaltijd eet en snacks meeneemt (zoals noten of Kind-repen) om te eten voor de landing.

Je kunt jezelf in een slaapstand brengen.

Wanneer u aan boord gaat, moet je de mentale instelling aanpassen aan je bestemmingstijd. Wanneer je New York verlaat en naar Amsterdam gaat, is het niet 6 's middags als je aankomt, het is middernacht.

Begin vervolgens met je routine voor het slapengaan. "Vertaal zoveel mogelijk van je kalmerende nachtrituelen van thuis naar het vliegtuig," zegt Dr. Oren Cohen, assistent-professor slaapgeneeskunde aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinai. "Je hersenen houden van die associaties om je in slaap te sussen." Dat kan betekenen dat je al je schermen uitzet, je tanden poetst en je contactlenzen uitdoet.

Mevrouw Luna gebruikt een verduisterend oogmasker, een ruisonderdrukkende koptelefoon en een Trtl nekkussen, waar ze dol op is omdat het plat kan worden opgevouwen in haar handbagage. "Ik draag ook gezellige, pyjama-achtige kleding en een lang vest dat kan dienen als deken," zegt ze.

Denk twee keer na over het nemen van slaapmiddelen of het drinken van alcohol.

De experts waarschuwden allemaal tegen het gebruik van vrij verkrijgbare of voorgeschreven slaapmiddelen (zoals Tylenol PM, melatonine of Ambien) tijdens een vlucht. Maar als je overweegt om dit wel te doen, overleg dan van tevoren met je arts, zegt Alicia Roth, een slaappsycholoog aan de Cleveland Clinic. "Neem nooit voor het eerst medicijnen of supplementen tijdens een vlucht", voegt ze eraan toe. "Probeer het de week ervoor thuis uit, zodat je precies weet hoe je erop reageert, hoe snel het effect heeft en hoe je je voelt als je wakker wordt."

Houd ook rekening met de duur van je vlucht. "De meeste blijven minstens acht uur in je lichaam, dus als je niet zoveel tijd hebt om te slapen, zou je het niet moeten nemen," zei Dr. Cohen. "Zelfs als het je zou helpen om een beetje te slapen, zou het je een overdreven suf gevoel kunnen geven als je aankomt."

"Het is geen goed idee om meerdere cocktails te drinken, maar een enkel glas wijn kan je voldoende ontspannen om in slaap te vallen," zegt dr. Zeltzer. "Een onvolledig slaappatroon is slecht voor de slaap, maar een onvolmaakte slaap is nog beter dan helemaal geen slaap."

Wees creatief met je stoel en slaappositie.

Een stoel aan het raam is vaak de beste optie omdat je tegen de muur kunt leunen. Sommige reizigers hebben minder voor de hand liggende voorkeuren. Na jaren pendelen tussen Colorado en Australië, "heb ik geleerd om de stoel aan het gangpad in het middelste gedeelte van het vliegtuig te boeken," zegt Drew Hudon, een marketingdirecteur voor een bedrijf in medische apparatuur. "Ik ontdekte dat de andere stoelen in dat gedeelte meestal bezet zijn door mensen die samen reizen," zei hij, "dus als een van hen moet opstaan, maken ze hun partner wakker en niet mij." De middelste stoelen in het middelste gedeelte zijn vaak het laatste bezet, dus je kunt soms een extra stoel krijgen zodat je meer ruimte hebt.

Elke stoel kan met een beetje vindingrijkheid slaapbevorderend worden gemaakt. "Als ik bij iemand ben die ik ken, is dit mijn favoriete slaappositie in het vliegtuig," zei Dr. Cohen. "Ik leun mijn stoel net een centimeter meer dan die van hen en laat mijn hoofd op hun stoel rusten." Of soms gebruikt hij de hoofdsteun: "Ik leg mijn hoofd op de schouder van mijn partner en zij leggen hun hoofd op het mijne."

Blijf overeind als je aankomt

Het maakt niet uit hoe goed of hoeveel je slaapt in het vliegtuig, zodra je geland bent gaat het erom de jetlag te overwinnen. Plan die eerste dag activiteiten die je buiten en in beweging houden. "Blootstelling aan licht vroeg op de dag helpt bij het reguleren van melatonine en het aanpassen van je interne klok aan de nieuwe tijdzone," zei Dr. Roth.

Onderweg zijn heeft nog een ander belangrijk doel: het put je uit. "Bedtijd op je nieuwe locatie zal niet aanvoelen als bedtijd", zegt Dr. Zeitzer. "Echt moe zijn helpt om het sterke signaal van je lichaam dat het wakker wil blijven te overstemmen."