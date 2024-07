Steenrijke Zuid-Afrikaan zegt dat fotograaf Anton Corbijn zijn bijzondere hond ontvoerd en gestolen heeft

Topfotograaf en filmmaker Anton Corbijn en zijn vrouw zijn beschuldigd van het ‘verduisteren’ van een Australische herder. De ruzie over de hond Jo-Jo is recent geëscaleerd met een melding bij de politie door de Corbijns van een gewelddadige overval en een kort geding van de Zuid-Afrikaanse eigenaar, projectontwikkelaar Michael Ruben, waarin de Amsterdamse rechter vandaag oordeelt. Dat schrijft het ‘ FD ’ vandaag.

De opmerkelijke zaak geeft een zeldzaam inkijkje in de wereld van multimiljonairs. De drie jaar oude hond Jo-Jo leeft nu in Nederland, maar daarvoor op een hagelwit strand bij een villa op een Keniaans eiland én op een landgoed op Ibiza van meerdere voetbalvelden groot, schrijft de krant.

De eigenaar van de hond en de woningen en eiser in de procedure is de Zuid-Afrikaanse projectontwikkelaar Michael Ruben. Hij was bevriend met het echtpaar Corbijn maar leeft nu op voet van oorlog met ze omdat hij zich bedrogen voelt.

Ruben leende in een periode van gezondheidsklachten de hond uit aan de Corbijns. De fotograaf liet hem in mei weten niet meer van plan te zijn de hond terug te bezorgen. Zijn vrouw was volgens vrienden emotioneel sterk gehecht geraakt aan Jo-Jo.

De Zuid-Afrikaan stapte eerder deze maand naar de Nederlandse rechter om het beest terug te krijgen. In de procedure stelde hij dat de Corbijns een ‘juridische façade’ hebben opgetuigd om Jo-Jo van hem af te pakken. Hij heeft ook aangifte gedaan tegen het echtpaar wegens verduistering.

Volgens de advocaat van de Corbijns is het onzin dat de hond is verduisterd. De multimiljonair zou gezegd hebben: ‘hou die hond maar’. Maar daarvan konden de Corbijns bij de rechter geen bewijs overleggen.

Volgens het echtpaar verwaarloost de eigenaar zijn honden. De Zuid-Afrikaan is daar woest over en zegt juist ‘alles’ over te hebben voor zijn honden. In Kenia heeft Jo-Jo zeven personeelsleden tot zijn beschikking, koks koken rijst, vlees en groente voor de honden en de eigenaar neemt graag rozenbaden voor zijn voeten met de hond, blijkt uit de stukken.

De multimiljonair vloog hoogstpersoonlijk naar Amsterdam voor de zitting. Ter zitting waren er meerdere advocaten van Simmons & Simmons voor hem aanwezig. Dat is een internationaal kantoor dat volgens de eigen opgave tot €1000 per uur rekent voor zijn diensten.