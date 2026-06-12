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Waarom presentator Rijk Hofman niet bij reünie Temptation Island was: "Moest zo nodig gaan zuipen"

Beroemd
door Désirée du Roy
vrijdag, 12 juni 2026 om 9:58
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Rijk Hofman denkt dat zijn avontuur bij Temptation Island misschien al na één seizoen voorbij is.
De presentator blikte in een nieuwe YouTube-video terug op zijn eerste reeks en maakte daarbij een opvallende grap. "Ik wil Prime Video bedanken voor deze unieke ervaring en ik snap het helemaal dat ik geen seizoen twee meer mag doen.”
Waarom? Omdat hij naar eigen zeggen veel moeite had om tijdens de opnames 'meningloos' te blijven.
Een fragment waarin Rijk zichtbaar zijn gezicht niet in de plooi kan houden bij een seksistische opmerking van deelnemer Rey ging onlangs viraal. Zelf reageerde hij daar later op met: "Ik MOEST meningloos blijven bro, hier slipte ik bijna.”
Ook onthulde Hofman waarom hij ontbrak bij de reünieaflevering. Die werd opgenomen op Koningsdag. "Ik wilde dat vieren, dus ik ben niet gekomen”, zegt hij eerlijk. "Ik moest zo nodig gaan zuipen."
Dat bleek achteraf zelfs handig. Prime Video had hem namelijk gevraagd geen video's over het programma te maken zolang hij zelf de presentator was. Omdat hij de reünie niet presenteerde, kon hij alsnog losgaan op de deelnemers.
Verder deelde Hofman nog een opvallend detail achter de schermen. Zo ontdekte de productie pas aan het einde van de opnames dat deelnemers Burak en Nella samen een kind hebben. Dat is tegen de regels van het programma, omdat koppels met kinderen niet mogen deelnemen.
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