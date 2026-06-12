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Van den Brink verwacht fors minder nareizigers door migratiepact

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 12 juni 2026 om 9:55
bijgewerkt om vrijdag, 12 juni 2026 om 10:09
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De komende maanden zullen fors minder nareizigers naar Nederland komen. Dat is de verwachting van asielminister Bart van den Brink nu het Europese migratiepact vrijdag in werking is getreden. Het pact is wat hem betreft een succes als "alle landen het uitvoeren zoals we hebben afgesproken."
Strengere regels voor nareis zijn een onderdeel van de Nederlandse implementatie van het pact. "Nareizigers zullen moeten wachten, mensen moeten eerst een eigen inkomen verwerven en een eigen woning hebben", legt de CDA-minister uit.
Asielzoekers die zich vrijdag melden in Ter Apel, doen hun aanvraag op basis van het nieuwe pact. Van den Brink verwacht niet dat er een nieuwe groep wachtenden zal ontstaan in Ter Apel vanwege de nieuwe manier van behandelen van aanvragen ten opzichte van de oude aanvragers. "Dat zijn mensen die op dit moment vaak al op andere locaties zitten in Ter Apel."
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