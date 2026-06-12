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Ophef na vondst cijfers in gras park VS: 'gestoord vandalisme'

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 9:59
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WASHINGTON (ANP) - Op een grasveld in de National Mall, een belangrijk park in Washington, is vanuit de lucht een enorme verkleuring gefotografeerd die de cijfers 86 en 47 lijkt uit te beelden. De autoriteiten zien het als een mogelijk dreigement tegen president Donald Trump en hebben een onderzoek ingesteld.
CBS News schrijft dat het cijfer 86 wordt gezien als slang voor iemand wegkrijgen. De 47 kan naar Trump verwijzen, want hij is de 47e president. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt bij de nieuwszender over "gestoord" vandalisme. "Elke bedreiging tegen de president wordt door het ministerie zeer serieus genomen."
De politie bevestigt dat de cijfers "8647" zijn aangetroffen. Onduidelijk is nog hoe het grasveld is verkleurd. Er zijn monsters van het gras genomen om te testen.
De cijfercombinatie wordt vaker gebruikt. Oud-FBI-directeur James Comey werd aangeklaagd omdat hij online een foto zou hebben gedeeld met zeeschelpen die 86 en 47 moesten uitbeelden.
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