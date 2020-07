Nicht van Trump in boek: Donald is nog net zoals hij was toen hij 3 was

“Vandaag de dag is Donald nog net zoals hij was toen hij drie jaar oud was: niet in staat om te groeien, te leren of te veranderen, niet in staat zijn emoties te sturen, zijn reacties te temmen of informatie op te nemen en te verwerken”, schrijft Mary Trump, nicht van Donald en klinisch psycholoog in het boek over de familie Trump dat binnenkort verschijnt.

De familie Trump heeft alles geprobeerd wat juridisch mogelijk was om het verschijnen van het boek te verhinderen, maar dat is niet gelukt. Mary daarover: “Je vraagt je af waar hij bang voor is.”

De verschijningsdatum is naar voren gehaald: het boek is er eind volgende week en de uitgever is begonnen smaakmakende fragmenten te laten lekken. Zoals het citaat hierboven. Van de rechter mag Mary zelf geen commentaar geven op het boek, maar de uitgever maakt dat gemis goed.

Het boek beschrijft de akelige jeugd van de president. Zijn moeder was ziekelijk en zijn vader geobsedeerd met rijk worden. Vader Fred eiste van zijn kinderen absolute gehoorzaamheid. En van zoon Donald eiste hij dat die net zo’n succesvolle en gewiekste vastgoedondernemer zou worden als zijn vader. Zijn vader plezieren doet hij tot op de dag van vandaag, inclusief het openlijke racisme van vader Fred. Volgens Mary was de jeugd van de kinderen van Fred zo liefdeloos dat je het kindermishandeling kunt noemen.