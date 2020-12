De kinderen van Roald Dahl maken excuses voor diens anti-semitisme

De familie van Roald Dahl verdient nog steeds miljoenen dankzij de verkoop van de bijzondere boeken van de schrijver, die in 1990 overleed.

Probleem blijft dat Dahl openlijk tegen joden was. Hij vond ze maar niks.

“Er is een eigenschap bij joden die vijandigheid opwekt; misschien ligt het aan het gebrek aan vrijgevigheid tegenover niet-joden. Ik bedoel, er is altijd een reden waarom overal antisemitisme opduikt.” Hij voegde eraan toe: “Zelfs een hufter als Hitler pikte ze niet zomaar op.” En: “Ik ben absoluut tegen Israel”

Vooral die laatste toevoeging was, laten we zeggen, opvallend van de kindervriend.

De familie van Dahl zat er meer en heeft onlangs een discrete verontschuldiging voor zijn racisme op zijn website gezet. De verklaring is nooit opvallend weergegeven, noch naar de media of joodse groepen gestuurd. En je moet op de site behoorlijk goed zoeken

“De familie Dahl en de Roald Dahl Story Company bieden hun excuses aan voor de blijvende en begrijpelijke pijn die is veroorzaakt door sommige uitspraken van Roald Dahl. Die discriminerende opmerkingen zijn onbegrijpelijk voor ons en staan ​​in schril contrast met de man die we kenden en met de waarden die ten grondslag liggen aan de verhalen van Roald Dahl, die al generaties lang een positieve impact hebben op jonge mensen. ” Het voegt eraan toe: “We hopen dat Roald Dahl, net zoals hij op zijn best deed, op zijn slechtste moment, ons kan helpen herinneren aan de blijvende impact van woorden.”