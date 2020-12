‘Tot het eind toe bezeten van boeken’ is Boekenuitgever en recensent Martin Ros (83) overleden de voormalige hoofdredacteur van de Arbeiderspers Martin Ros vanochtend op 83-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ros werkte jarenlang als boekenrecensent voor het radioprogramma de TROS Nieuwsshow.

De laatste jaren woonde Ros in een verpleeghuis in Amersfoort. Volgens zijn nichtje Anita Ros was haar oom tot op het einde “bezeten van boeken”. Tegen de Nos zegt zij: “Als je een boek uit zijn kast pakte, kende hij alle details. Dan begon hij te vertellen over de inhoud. Zijn passie voor boeken was ongekend.”

Ros werkte jarenlang als creatief directeur bij uitgeverij De Arbeiderspers in Amsterdam en was verantwoordelijk voor de publicatie van honderden boeken. Hij was de ontdekker van de auteurs Maarten ‘t Hart en Boudewijn Büch. Ros moest stoppen bij De Arbeiderspers na een herseninfarct in 1997.

Vervolgens stortte hij zich op schrijven, recenseren en verzamelen. Zelf schreef hij meerdere boeken over wielrennen. Volgens nichtje Anita bezat haar oom meer dan 60.000 boeken, die verzameld waren in een speciale loods.

TROS Nieuwsshow

Bij het grote publiek was Ros vooral bekend door zijn hyperenthousiaste optreden in de TROS Nieuwsshow op Radio1. Op zaterdagochtend luisterden wekelijks 800.000 mensen naar zijn boekenrubriek. Volgens presentator Peter de Bie was Ros een “fenomeen” en hingen de luisteraars aan zijn lippen.

“Martin was woest geestig, het was cabaret op de vierkante centimeter, de man zat vol anekdotes.” Volgens De Bie was er niemand in Nederland die zoveel van boeken wist als Ros.