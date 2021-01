‘Pippi Langkous is niet racistisch’

In België is Pippi Langkous omstreden. Ze is racistisch, vindt de bibliotheek van Gend, die bezig is boeken te verwijderen die bij nader inzien niet zouden deugen.

De uitgever van de boeken vindt het verwijt van racisme flauwekul, zegt hij tegen De Standaard. Op de Coul: ‘De boeken zijn niet racistisch. Alle Astrid Lindgren-boeken hebben we een aantal jaar geleden opnieuw geredigeerd. De vertalingen uit de jaren 70 waren echt aan modernisering toe. Daarbij werd het taalgebruik aangepast. Zo heet Pippi’s vader niet langer “negerkoning”, maar gewoon koning.’

De illustraties zijn hier en daar mogelijk wel uit een andere tijd. Maar de uitgever is niet van plan de geschiedenis te gaan herschrijven en hertekenen.