Lale Gül wil stoppen met schrijven na golf van haat

Ze wilde laten zien hoe het toegaat in de wereld van Turken en Marokkanen in Nederland. Dat is zo goed gelukt dat heel veel moslims boos op haar zijn en sommige haar graag zouden doden. Sinds het verschijnen van haar boek Ik ga leven krijgt ze een golf van kritiek vanuit de islamitische gemeenschap over zich heen. Ze wil stoppen met schrijven, laat ze nu weten. In De Vooravond vertelde ze dat ze rekening hield met kritiek, maar niet in de mate waarop het haar nu treft.

Arabist Gert Jan Geling is niet verbaasd door de heftige reacties die het boek van Lale Gül oproept. Hij houdt zich sinds 2015 bezig met de positie van ex-moslims en werkt aan een boek. Tegen De Volkskrant: „Ze zitten meestal diep in de kast. Uittreden doe je gewoon niet.” Als je je negatief uitlaat over de gemeenschap waar je uitkomt, word je gezien als verrader, zegt Geling. „Je ziet het aan alles wat Gül nu over zich heen krijgt. Daar zit niemand op de wachten.”