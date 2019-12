Canadese zender knipt Trump uit kerstfilm

Een Canadese zender heeft een stukje uit de film Home Alone 2 geknipt met daarin een kleine bijrol van de Amerikaanse president Donald Trump. De film werd tijdens de kerst uitgezonden. Volgens de zender CBC was het wegknippen van Trump geen politiek statement maar had het te maken met reclameblokken. "Zoals vaker het geval is met films die voor televisie worden klaargemaakt, is Home Alone 2 zo aangepast dat reclame volgens het format kon worden uitgezonden", zegt een woordvoerder in internationale media. Op kerstavond had Trump zijn korte optreden in de rolprent uit 1992 nog ter sprake gebracht toen hem werd gevraagd wat zijn favoriete kerstfilm was. Hij noemde het een "eer" om aan de film mee te doen.