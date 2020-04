Boer Zoekt Vrouw: Milou heeft geen zin om de huishoudster van boer Bastiaan te worden

Als vrouw van boer Bastiaan word je geacht ‘s middags de lunch klaar te maken voor de ‘hardwerkende mannen’ en ‘s middags moet, excuseer mag, je de koffie naar het land brengen. Milou voelt daar vooralsnog weinig voor, zo is te zien in een vooruitblik van zondag.

De Zeeuwse akkerbouwer baarde al eerder opzien door botweg te zeggen dat hij een vrouw zocht die de boekhouding van zijn bedrijf wilde doen. Ook toen al gaf Milou aan daar weinig trek in te hebben. In de preview is ze nog scherper als ze de lunch moet klaar maken voor haar boer. “Dit is leuk voor een keer, maar ik denk niet dat het mijn roeping is,’’ klinkt het.

Als Bastiaan tijdens het eten ook nog aangeeft dat het tweetal een drankje moet komen brengen ‘s middags is Milou ronduit verbijsterd. “Moeten?” reageert ze. “Apart zeg,” begint ze later tegen concurrente Elise. “Dat wij dat hier allemaal klaarmaken. Dan komen ze hier eten en gaan ze weer aan het werk.”

Elise heeft er duidelijk minder moeite mee om zich aan het traditionele rollenpatroon aan te passen. Dus als Bastiaan echt vooral een huishoudster zoekt die goed is met cijfers dan lijkt de keus gemaakt.