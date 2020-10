Giel Beelen mist voor tweede keer in korte tijd eigen radioshow

Dj Giel Beelen heeft woensdag voor de tweede keer in korte tijd zijn eigen radioshow op NPO Radio 2 gemist. Het nachtduo Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl, dat normaal tot 04.00 uur 's nachts te horen is, bleef hierdoor tot 06.00 uur zitten. Wat er met Beelen aan de hand is, is onduidelijk. De nacht-dj's belden meerdere malen met hun collega, maar de telefoon stond uit. Ook appjes werden niet ontvangen. O

Ook werkgever BNNVARA weet woensdagochtend (nog) niet wat er met Giel is, er is nog geen contact met hem geweest.

Beelen liet in de nacht van donderdag op vrijdag ook verstek gaan, toen omdat hij zich had verslapen. "Hij had mij vandaag nog bezworen dat dit nooit meer zou gebeuren", verzuchtte Van Velthuysen. Hij voegde hier ook aan toe dat hij hoopte dat er niets ernstigs aan de hand is met Giel. "Het zal toch niet zo zijn dat we nu grappen maken terwijl er ernstige dingen gebeuren."

Zeven ruggen

Als openingsplaat draaide het duo Let's work van Mick Jagger. Erik-Jan improviseerde een nieuwe versie van Flappie van Youp van 't Hek, waarin hij zijn vermoedelijk slapende collega toezong. "Zijn naam is Giel, hij heeft zich weer verslapen, je kan niet zeggen dat zijn show lekker soepel loopt. Giel verdient hier zeven ruggen, maar ik denk dat hij van al dat geld vooral slaappilletjes koopt!" Luisteraars bekritiseerden de vaste dj ook. "Hoeveel wekkers kan je wel niet kopen voor zeven ruggen?" vroeg een van de bellers zich af.

Beelen begon begin oktober met het presenteren van de nachtshow op NPO Radio 2.