Overleden: Bram van der Vlugt (1934-2020)

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd overleden.

Van der Vlugt was bekend als acteur, op het toneel, n films en series, speelde in vele series als Medisch Centrum West en Unit 13, maar was toch vooral bekend als de man onder de baard van Sinterklaas.

Van der Vlugt had een Joodse moeder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zij door de nazi’s naar Auschwitz gedeporteerd en verloor daar het leven. Omdat hun vader niet-Joods was, werden Van der Vlugt en zijn oudere broer Fred met rust gelaten.

In de jaren 1960 kreeg hij bekendheid door zijn hoofdrol van dokter Finlay in de televisie-serie Memorandum van een dokter. In 1970 was hij een van de oprichters van Toneelgroep Sater. Hij speelde er zelf tot 1974. Daarna was hij bij wisselende gezelschappen en in de vrije sector te zien. Voor zijn rol in Kopenhagen kreeg hij in 2000 de Louis d’Or, de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol.

Van der Vlugt is getrouwd en heeft vijf kinderen