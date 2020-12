Voor slaven was 1 januari de ergste dag van het jaar

In de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap stond voor de burgeroorlog en de afschaffing van de slavernij nieuwjaarsdag bekend als ‘Hiring Day’ – of ‘Heartbreak Day’. Tot slaaf gemaakte mensen zaten oudejaarsavond in spanning of hun eigenaren ze aan iemand anders zouden verhuren, waardoor hun gezinnen mogelijk zouden worden opgesplitst. Het verhuren van slavenarbeid was een relatief gangbare praktijk in het vooroorlogse zuiden.

‘Hiring day’ maakte deel uit van het gebruik om op Nieuwsjaardag schulden te innen en de balans op te maken, zegt historicus professor Alexis McCrossen tegen Time.

Sommige tot slaaf gemaakte mensen werden die dag geveild of werden vastgehouden onder contracten die in januari begonnen. Deze deals werden privé gesloten met families, vrienden en zakenrelaties, en slaven werden overhandigd op stadspleinen, op trappen van het gerechtsgebouw en soms gewoon op de kant van de weg.

