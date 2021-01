De belangrijkste voedingstrends voor 2021: van zeewier tot koffiereep

We hebben meer tijd om te koken en we móeten wel, zolang de restaurants dicht zijn. Een aantal trends zien we steeds meer opduiken in de gemiddelde keuken. The Independent somt er een aantal op:

Zeewier

Zeewier wordt elk jaar populairder. Niet in de laatste plaats omdat het een goede bron is van ijzer, vitamine B, zink en kalium. In het VK is de verkoop van zeewier met 23 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. Vooral veganisten vinden het een fijne aanvulling op hun dieet.

Alles behalve koffie in een kopje

De grote Britse ketens verkopen yoghurt, repen, granola en smoothies met koffiesmaak. Ook wordt koffie als basis voor mixdrankjes gebruikt. Denk aan een gin-koffie bijvoorbeeld. Maar je mág natuurlijk ook nog gewone warme koffie uit een kopje drinken.

Oost-Europese keuken

Denk je bij Oost-Europees voedsel vooral aan vet en veel en goulash, dan is het tijd om dat te herzien. De moderne Oost-Europese keuken met voedsel uit Bulgarije en Georgië heeft veel meer te bieden. Steeds meer kookboeken, zoals Summer Kitchens en Mamushka van Olia Hercules tonen de grote variëteit aan gerechten.

Bottarga

Ooit was het voedsel voor de armen, maar tegenwoordig is het een delicatesse: bottarga. Oorspronkelijk komt het van Sardinië en het zijn in feite gedroogde viseitjes, die je over de pasta raspt.

Sherry

Je kent het misschien nog van verjaardagen bij je oma vroeger, maar sherry maakt een heuse comeback. De zurige, versterkte wijn doet het uitstekend met kaas, oesters of andere zeevruchten.

Lokaal

De coronacrisis heeft geleid tot een herwaardering van de eigen omgeving en tot het besef dat we duurzamer moeten leven. Meer dan ooit willen we dus lokale producten, van de bakker om de hoek en de boer in de buurt.