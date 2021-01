Amerikaanse sterren brengen eerbetoon aan president Biden

Vele Amerikaanse beroemdheden brengen een eerbetoon aan de nieuwe president Joe Biden in een online show. Het spits werd woensdagavond (plaatselijke tijd) afgebeten door rockster Bruce Springsteen. Ook Jon Bon Jovi, John Legend, de Foo Fighters, Demi Lovato en Justin Timberlake nemen deel aan het concert ter ere van Bidens inauguratie.

Springsteen bracht van onderaan de trappen van het Lincoln Memorial in Washington het lied Land of hope and dreams ten gehore. Even later nam acteur Tom Hanks het woord. "De laatste paar weken, de laatste paar jaren, hebben we een diepe verdeeldheid en een zorgwekkende verbitterdheid gezien in ons land, maar vanavond overdenken we de Verenigde Staten van Amerika", aldus Hanks.

"De praktijk van onze democratie, de fundamenten van onze republiek, de integriteit van onze grondwet, de hoop en dromen die we delen voor een meer perfecte unie", zei Hanks, verwijzend naar de preambule van de Amerikaanse grondwet. "Voor sommigen is de presidentiële inauguratie een traditie, een daad die de toewijding aan een vierjarige ambtstermijn markeet. Echter, in werkelijkheid is inauguratiedag meer dan het beëdigen van de volgende nationale leiders. Deze dag draait om het getuige zijn van de permanentie van ons Amerikaanse ideaal."

Biden gaf ook nog een korte toespraak als onderdeel van het feestelijk programma getiteld 'Celebrating America'. De kersverse president zei zich nederig te voelen. "Zoals ik eerder vandaag zei, hebben we vandaag geleerd dat de democratie kostbaar is en dat de democratie dankzij jullie heeft gezegevierd", aldius Biden. "Dat is waarom Jill en ik, Kamala en Doug er zeker van wilden zijn dat onze inauguratie niet om ons draaide, maar om jullie, het Amerikaanse volk."