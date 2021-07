Stromae komt terug

Ineens was hij er, met bijzondere muziek en zijn bijzondere stem en ineens was hij weer verdwenen. Zes jaar lang was het muisstil rond Stromae. Maar Paul Van Haver (36), zoals de Belg echt heet, gaat in de herfst een nieuw album uitbrengen, gevolgd door een tournee. Dat schrijft Paris Match.

In november vorig jaar kwam er al eens een teken van leven, en toen zei Stromae dat hij aan nieuwe muziek werkte. “Ik ben eigenlijk nooit echt gestopt met muziek maken”, vertelde hij toen aan het Franse dagblad Libération. “Behalve op een moment dat ik echt niet goed was. Ik doe het elke dag, ik werk met en voor anderen...

En nu is het dan bijna zover.