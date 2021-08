Cabaretiers komen met ontroerend lied over gesloten theaters: ‘Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal?’

De theaters, ze zijn al zolang gesloten, dat - in dit lied althans - de meeste theatermakers iets anders zijn gaan doen. Ze werken in de horeca, hebben een fietsenwinkel of verhuisbedrijf. Wat Karin Bloemen nu verkoopt, kun je misschien raden.

In een ontroerend lied zingen onder anderen Dolf Jansen, Yentl en De Boer, Karin Bloemen, Sanne Wallis de Vries, Peter Pannekoek, Stefano Keizers, Henry van Loon, Arjen Lubach en Roué Verveer over hun carrière in het nieuwe normaal. En hoezeer ze toch terugverlangen naar het oude normaal.

Het nummer is gebaseerd op het lied 'Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?' van Annie M.G. Schmidt. Teksten zijn van Arjen Lubach, Edo Schoonbeek en Diederik Smit.