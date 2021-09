Zelfs deze foto is nep

Wie kent deze foto niet? Elf paar schoenen bungelden boven de skyline van New York City. Het is september 1932, de Grote Depressie was op haar hoogtepunt. Werkloosheid en onzekerheid waren voelbaar in de stad en de hele wereld. Maar op West 49th Street was een pijler van hoop in aanbouw: de art deco-wolkenkrabber die bekend zou worden als 30 Rockefeller Plaza.

Maar helaas. Nep is van alle tijden. Hier is niet de toevallige lunch van 11 bouwvakkers zonder hoogtevrees vastgelegd. De 11 zijn wel bouwvakkers, maar, schrijft de Washington Post, de foto is in scene gezet.

De fotograaf zette de elf mannen zelf op de balk voor meerdere opnames - afbeeldingen die bedoeld waren als reclame voor het nieuwe gebouw. En de afgrond was minder diep dan hij lijkt.

"Je ziet de foto één keer, je vergeet hem nooit", vertelde Christine Roussel, archivaris van het Rockefeller Center. Maar ze "waren gemaakt voor publiciteit."

Op andere foto's die die dag zijn gemaakt, is te zien hoe de arbeiders voetballen, Amerikaanse vlaggen omhooghouden of doen alsof ze op de stalen balk slapen.