ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
maandag, 18 augustus 2025 om 10:51
ANP-515983038
De man die bekendstaat als de 'Godfather of AI' heeft opnieuw een onheilspellende waarschuwing afgegeven. Dr. Geoffrey Hinton, pionier van de kunstmatige neurale netwerken, stelt dat de mensheid alleen in veilige handen blijft als we AI leren om 'moeder' te zijn.
Hinton is een Brits-Canadese cognitief psycholoog en computerwetenschapper, vooral bekend om zijn werk op het gebied van kunstmatige neurale netwerken. Hij won in 2024 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun "basis leggende ontdekkingen en uitvindingen die het computers mogelijk maken om te leren met hulp van kunstmatige neuronnetwerken".
Moederinstinct
Volgens hem moeten slimme systemen niet worden behandeld als assistenten die je kunt ontslaan. “We hebben AI-moeders nodig in plaats van AI-assistenten. Een assistent kun je ontslaan. Je kunt je moeder niet ontslaan, gelukkig”, zegt hij tijdens de Ai4-conferentie in Las Vegas.
Zijn idee: AI moet een ingebouwd moederinstinct krijgen, net zoals moeders instinctief en onder sociale druk voor hun kinderen zorgen. Alleen zo kan een ‘dommer’ wezen — de mens — controle houden over iets dat slimmer is.
Groeiende dreiging
De waarschuwing van Hinton komt niet uit de lucht vallen. Eerder stapte hij op bij Google, kort nadat meer dan duizend tech-experts een open brief tekenden om de ontwikkeling van AI minimaal zes maanden te pauzeren. “Ik denk niet dat ze dit verder moeten opschalen totdat ze weten of ze het kunnen controleren”, zei hij destijds tegen The New York Times.
Inmiddels schat hij de kans dat AI de mensheid uitroeit op 10 tot 20 procent. “We hebben nog nooit te maken gehad met iets dat slimmer is dan wijzelf”, benadrukte hij op BBC Radio 4. “De enige uitzondering die ik ken is een baby die zijn moeder controleert; en dat werkt alleen omdat evolutie daar miljoenen jaren in heeft gestoken.”
Regels zijn hard nodig
Hoewel AI ook grote voordelen biedt, vindt Hinton dat de politiek achterloopt. “We hebben regelgeving nodig om te voorkomen dat mensen AI voor slechte dingen gebruiken en die systemen lijken we nu niet te hebben”, zegt hij tegen The Independent.
Bron: Unilad

Lees ook

De derde AI-fase is van start gegaan: dit is hoe 'agents' ons leven gaan veranderen (en welke prijs we moeten betalen)De derde AI-fase is van start gegaan: dit is hoe 'agents' ons leven gaan veranderen (en welke prijs we moeten betalen)
James Cameron waarschuwt voor 'Terminator-style apocalypse' als AI wordt bewapend: 'Drie existentiële dreigingen komen samen'James Cameron waarschuwt voor 'Terminator-style apocalypse' als AI wordt bewapend: 'Drie existentiële dreigingen komen samen'
Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraanDeze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan
OpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkhedenOpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkheden
Deze 40 beroepsgroepen worden het hardst geraakt door AI-chatbotsDeze 40 beroepsgroepen worden het hardst geraakt door AI-chatbots
Psychiater slaat alarm: ‘AI-psychose’ rukt opPsychiater slaat alarm: ‘AI-psychose’ rukt op
Vorig artikel

Bitcoin zakt verder weg na bereiken nieuw recordniveau

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

ANP-532164402

Veel meer mensen dan je denkt zijn pleasers: dit zijn de signalen

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'