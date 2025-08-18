‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

De man die bekendstaat als de 'Godfather of AI' heeft opnieuw een onheilspellende waarschuwing afgegeven. Dr. Geoffrey Hinton, pionier van de kunstmatige neurale netwerken, stelt dat de mensheid alleen in veilige handen blijft als we AI leren om 'moeder' te zijn.

Hinton is een Brits-Canadese cognitief psycholoog en computerwetenschapper, vooral bekend om zijn werk op het gebied van kunstmatige neurale netwerken. Hij won in 2024 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun "basis leggende ontdekkingen en uitvindingen die het computers mogelijk maken om te leren met hulp van kunstmatige neuronnetwerken".

Moederinstinct

Volgens hem moeten slimme systemen niet worden behandeld als assistenten die je kunt ontslaan. “We hebben AI-moeders nodig in plaats van AI-assistenten. Een assistent kun je ontslaan. Je kunt je moeder niet ontslaan, gelukkig”, zegt hij tijdens de Ai4-conferentie in Las Vegas.

Zijn idee: AI moet een ingebouwd moederinstinct krijgen, net zoals moeders instinctief en onder sociale druk voor hun kinderen zorgen. Alleen zo kan een ‘dommer’ wezen — de mens — controle houden over iets dat slimmer is.

Groeiende dreiging

De waarschuwing van Hinton komt niet uit de lucht vallen. Eerder stapte hij op bij Google, kort nadat meer dan duizend tech-experts een open brief tekenden om de ontwikkeling van AI minimaal zes maanden te pauzeren. “Ik denk niet dat ze dit verder moeten opschalen totdat ze weten of ze het kunnen controleren”, zei hij destijds tegen The New York Times.

Inmiddels schat hij de kans dat AI de mensheid uitroeit op 10 tot 20 procent. “We hebben nog nooit te maken gehad met iets dat slimmer is dan wijzelf”, benadrukte hij op BBC Radio 4. “De enige uitzondering die ik ken is een baby die zijn moeder controleert; en dat werkt alleen omdat evolutie daar miljoenen jaren in heeft gestoken.”

Regels zijn hard nodig

Hoewel AI ook grote voordelen biedt, vindt Hinton dat de politiek achterloopt. “We hebben regelgeving nodig om te voorkomen dat mensen AI voor slechte dingen gebruiken en die systemen lijken we nu niet te hebben”, zegt hij tegen The Independent.