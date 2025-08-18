De Chinese leiders zijn bezig met de oplossing van een van hun grootste problemen: er zijn niet genoeg Chinese baby's. Dus experimenteert een Chinese start-up met het maken van baby's. Met immense ethische en maatschappelijke implicaties.

Het technologiebedrijf Kaiwa ontwikkelt de eerste zwangerschaprobot die echte baby's kan dragen—van conceptie tot geboorte. Volgens CEO Zhang Qifeng is hun kunstmatige baarmoeder technisch zo ver gevorderd dat “een echte persoon en de robot kunnen interacteren om zwangerschap te realiseren, zodat de foetus daadwerkelijk in de robot groeit”.

De robot, die volgend jaar al als prototype wordt verwacht, heeft een geplande prijs van onder de 100.000 yuan. Volgens Zhang is het systeem bedoeld om jonge mensen en stellen die om medische, sociale of fysieke redenen niet zwanger kunnen of willen worden, tóch de mogelijkheid te geven tot ouderschap. “Ik wil tegemoetkomen aan mensen die geen huwelijk wensen, maar wel een kind willen,” aldus Zhang.

Als we eenmaal het proces van het maken van mensen onder de knie hebben, gaat vast een land alleen maar gewenst mensen maken: domme of gehoorzame of wrede.

De discussie over deze technologie laaide direct op. Tegenstanders noemen het “wreed voor het kind om zonder moeder geboren te worden” en spreken van een “volledige schending van menselijke ethiek”. Toch zijn er ook enthousiaste reacties: “Na drie mislukte pogingen met kunstmatige inseminatie is dit mijn kans,” schrijft een hoopvolle reageerder.

Oplopende onvruchtbaarheid

Niet onbelangrijk: China kampt met een groeiend vruchtbaarheidsprobleem. Het percentage onvruchtbare stellen steeg van 11,9% in 2007 naar 18% in 2020. In sommige steden wordt IVF inmiddels vergoed uit de basisverzekering.

Jaar Onvruchtbaarheid (%) 2007 11,9 2010 15,5 2020 18,0

Ethische en technologische vragen

De komst van zwangerschaprobots sluit aan bij een bredere trend: China wil koploper worden in robotica en kunstmatige intelligentie. Toch is de grootschalige inzet van mensachtige robots in het dagelijks leven nog niet realistisch, zoals experts op Welingelichte Kringen eerder meldden: de fysieke beperkingen en het enorme energieverbruik zijn grote obstakels.

En dan zijn er de spookbeelden: als we eenmaal het proces van het maken van mensen onder de knie hebben, gaat vast een land alleen maar gewenst mensen maken: domme of gehoorzame of wrede.