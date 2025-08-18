ECONOMIE
Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

social media
door Désirée du Roy
maandag, 18 augustus 2025 om 11:33

Een gezellig etentje op Ibiza kreeg voor Een toeriste kreeg een zure nasmaak na een gezellig etentje op Ibiza. Bovenaan de rekening van sushirestaurant Wakame prijkte namelijk een post van 12 euro voor het haakje om haar tas aan op te hangen. Volgens de Spaanse consumentenorganisatie Facua gaat het om een "belachelijk en fout extraatje" waar klanten niet vooraf over worden geïnformeerd.
De klant Laura Cunei heeft het bonnetje via X gedeeld en zegt dat de serveerster aandrong op het gebruik van het haakje. “De serveerster bood ons vriendelijk aan de tassen op een haakje aan de tafel te hangen. We sloegen het af, maar na haar aandringen accepteerden we”, schrijft ze. Tot haar verbazing stond er later “1x gancho bolsa, 12 euro” op de rekening.
Restaurant ontkent
Eigenaar Litterio Cisalino spreekt van een misverstand. “Wij rekenen hier niet voor. Het is een service voor de veiligheid van de klant, zeker in de zomer met zoveel diefstallen”, zegt hij. Volgens hem kan het haakje als souvenir worden meegenomen, maar is het nooit een verplicht onderdeel van de rekening. “De klant heeft niet geklaagd over het eten of de service, alleen over dit misverstand. Dat zegt genoeg.”
Consumentenbond grijpt in
Facua vindt de uitleg niet overtuigend en heeft een officiële klacht ingediend bij de overheid van de Balearen. Volgens de organisatie is het illegaal om een product in rekening te brengen dat niet duidelijk als koopoptie wordt gepresenteerd. Daarbij benadrukt Facua dat dergelijke haakjes op de markt nauwelijks meer dan een euro kosten.
Reputatieschade
Het restaurant stelt inmiddels dat het bedrag enkel als ‘borg’ op de rekening verschijnt en bij afrekenen wordt geschrapt, tenzij de klant het haakje wil meenemen. Toch vreest Cisalino dat de rel schade toebrengt aan zijn reputatie: “Ibiza is klein, iedereen kent me. Ik ben juist tegen dit soort toeristenafzetterij.”
Bron: Diario de Ibiza

