Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

Een nieuwe islamitische bank in Nederland neemt vanaf maandag klanten aan. Volgens oprichter Mohamed Karrouch is INSIFR de eerste Nederlandse bank die volledig volgens islamitische principes werkt, zoals een verbod op het rekenen van rente.

INSIFR zegt ongeveer 1 miljoen euro aan investeringen te hebben opgehaald en biedt spaar- en betaalrekeningen aan. In de toekomst mikt het bedrijf op een investeringsplatform en betaaldiensten.

Uiteindelijk wil Karrouch ook hypotheken verstrekken die in overeenstemming zijn met de islamitische leer. In plaats van geld uitlenen met rente, koopt de bank dan bijvoorbeeld een huis en laat de huizenkoper een soort huur betalen tot het aankoopbedrag is terugbetaald.

1500 rekeninghouders

INSIFR heeft geen eigen bankvergunning, maar steunt onder andere daarvoor op samenwerkingspartners. Het bedrijf werkt samen met financieel dienstverleners TransactPay, Clear.Bank en Mastercard om de bankdiensten te kunnen aanbieden.

INSIFR, waarvan de naam is afgeleid van het Arabische sifr voor het woord nul, denkt aanvankelijk zo'n 1500 rekeninghouders te kunnen aantrekken. Daarbij zal het bij 500 klanten om bedrijven gaan. Het geld op de spaar- en betaalrekeningen levert geen rente op en zal voorlopig 'stilstaan', dus niet worden geïnvesteerd. INSIFR zegt ook af te zien van investeringen die het als onethisch beschouwt, bijvoorbeeld in gokken, pornografie of tabak.

'Toegankelijk voor iedereen'

De Nederlandsche Bank voorspelde in 2007 dat de potentiële vraag naar islamitisch bankieren sterk zou groeien, doordat in Nederland steeds meer hoogopgeleide en goed verdienende moslims wonen. Toch bieden grote banken in Nederland op dit moment geen islamitische financiële producten aan. Wel doen enkele buitenlandse banken dit, zoals Garanti BBVA uit Turkije.

Karrouch benadrukt dat INSIFR ook niet-moslims bedient. "Het is een bank op basis van islamitische principes. INSIFR is toegankelijk voor iedereen", zegt hij.