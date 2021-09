Deense kunstenaar levert leeg, wit doek aan en verdient er 70.000 euro mee

Het moest een artistiek commentaar voorstellen op het moderne kapitalisme, maar een Deens museum voor moderne kunst kon het lege witte doek dat kunstenaar Jens Haaning aanleverde niet waarderen. Wel kostte het hen 70.000 euro.

Haaning is een conceptuele kunstenaar die zich in zijn werk focust op macht en ongelijkheid, schrijft The Guardian. Hij had van het Kunsten Museum of Modern Art in het noorden van Denemarken de opdracht gekregen om twee eerdere werken in een nieuw jasje te steken. Daarvoor bevestigde hij bankbiljetten op een doek waarmee hij onder meer wilde verwijzen naar het gemiddelde Deense jaarsalaris.

Voor de nieuwe opdracht kreeg hij oude biljetten uit het museum, maar hij besloot ze niet te verwerken in het kunstwerk, maar ze zelf te houden. Voor het werk zelf ontving hij nog eens zo'n 3.000 euro. Hij noemde het heel toepasselijk 'Take the Money and Run'.

Als Haaning het geld niet terugbrengt voor 16 januari krijgt hij een rechtszaak aan zijn broek. Maar de 56-jarige kunstenaar lijkt geen gehoor te geven aan de oproep. "Het werk is dat ik hun geld heb genomen," aldus Haaning. "Het is geen diefstal, het is contractbreuk. En contractbreuk is onderdeel van het kunstwerk."

Het museum heeft besloten het 'kunstwerk' wel op te hangen.