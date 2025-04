Toen ze halverwege de vijftig was, begon ze een nieuw leven: als stewardess van een privéjet vergezelde ze politici, muzikanten en zelfs leden van de koninklijke familie over de hele wereld. Hoe exclusief is het leven aan boord werkelijk, hoeveel fooi geef je – en welke bijzondere verzoeken hebben de gasten? Birgit (haar echte naam is anders) vertelt hoe haar leven is aan Die Welt

Hoe ziet een werkdag eruit?

Als stewardess op een privéjet is geen dag hetzelfde. Je werkt meestal met een kleine crew, vaak bestaande uit een piloot, een first officer en jijzelf als enige stewardess. De passagiers zijn uiteenlopend: van politici en leden van koninklijke families tot rocksterren en topzakenmensen. Je weet vaak pas de avond van tevoren waar je naartoe vliegt, en de bestemmingen kunnen variëren van New York tot Dubai of zelfs Australië. Soms maak je meerdere tussenstops om te tanken, bijvoorbeeld op IJsland als je naar Amerika vliegt.

Wat maakt het werk zo bijzonder?

Je bent niet zomaar een stewardess: je bent gastvrouw, kok, probleemoplosser en vertrouwenspersoon in één. Alles draait om persoonlijke service en flexibiliteit. Passagiers verwachten dat hun wensen tot in detail worden vervuld. Denk aan speciale dieetwensen (glutenvrij, halal, kosher), favoriete wijnen, bloemen, of zelfs een salade met exact de juiste Griekse tomaten die bij een tussenstop worden ingekocht. Soms brengen gasten hun eigen chef-kok mee, die jou instructies geeft terwijl jij het eten op porselein serveert. Er zijn ook momenten waarop je snel moet improviseren, zoals het repareren van een kapotte riem met een elastiekje en knopen.

Wat maak je allemaal mee?

Je beleeft unieke momenten die je nergens anders tegenkomt. Denk aan een huwelijksaanzoek op 12 kilometer hoogte, een emotionele vlucht waarbij je een familie met een urn begeleidt, of een verjaardag die compleet in de lucht wordt gevierd, inclusief taart en decoratie. Je ontmoet beroemde mensen, maar privacy is heilig: je mag geen namen noemen, geen selfies maken of om handtekeningen vragen. Soms ontstaat er een warme band met een gast, maar professionele afstand blijft belangrijk.

Wat zijn de uitdagingen?

Het werk is fysiek zwaar en vraagt veel flexibiliteit. Je slaapt vaak in hotels, hebt te maken met grote temperatuurverschillen (bijvoorbeeld tussen Dubai en Helsinki) en je bent soms acht dagen van huis. Toch haal je veel voldoening uit het reizen, het ontdekken van nieuwe steden en het beleven van de wereld van bovenaf. Na een werkperiode kom je vol verhalen en inspiratie thuis.

Hoe ziet de etiquette en beloning eruit?

Je uiterlijk moet altijd verzorgd zijn: nagellak en lipstick in dezelfde kleur, haar netjes opgestoken, geen zichtbare tattoos of piercings. Je werkt met de discretie van een vijfsterrenhotel. Fooi krijg je soms, maar dat deel je met de crew. De bedragen lopen uiteen, maar duizend euro per vlucht is uitzonderlijk. Het salaris ligt doorgaans hoger dan bij reguliere luchtvaartmaatschappijen, zeker als je voor een groot bedrijf als Netflix werkt, waar salarissen kunnen oplopen tot enkele tonnen per jaar.

Waarom kiezen mensen voor een privéjet?

Het draait om tijdswinst, privacy en maatwerk. Passagiers kunnen tot vlak voor vertrek aankomen, hoeven niet in de rij te staan en vliegen rechtstreeks naar luchthavens die voor grote vliegtuigen onbereikbaar zijn. Bagagebeperkingen bestaan nauwelijks en zelfs huisdieren mogen vaak gewoon mee aan boord.

Is het werk alleen voor jonge mensen?

Zeker niet! Juist levenservaring, talenkennis en een achtergrond in hospitality zijn grote pluspunten. Het is nooit te laat om aan een nieuw avontuur te beginnen.

⁂