Beren, wolven, lynxen, in heel Europa exploderen hun aantallen, maar kunnen we wel leven met grote roofdieren in onze achtertuin?

Na tienduizenden jaren jagen, waardoor sabeltandtijgers, hyena's en holenleeuwen werden uitgeroeid, is er recent een enorme opleving van de grote roofdieren in Europa.

Het aantal beren, wolven, lynxen en veelvraten is drastisch gestegen nu de beschermingsmaatregelen die tientallen jaren geleden zijn ingevoerd effect beginnen te krijgen. Er zijn nu ongeveer 20.500 bruine beren in Europa, een stijging van 17 procent sinds 2016, terwijl er 9.400 Euraziatische lynxen zijn, een stijging van 12 procent.

Het continent telt nu 1.300 veelvraten, een toename van 16 procent, terwijl de populatie wilde wolven in Europa met maar liefst 35 procent is gestegen tot 23.000. Alleen de goudjakhals heeft het beter gedaan. Daar zijn er nu 150.000 van, vooral in Zuid-Europa, een stijging van 46 procent sinds 2016.

De meest opvallende comeback van continentale carnivoren in deze eeuw is die van de Iberische lynx. 25 jaar geleden waren er minder dan honderd van deze katachtige roofdieren, in hun laatste bolwerk in Zuid-Spanje. De Iberische lynx was de meest bedreigde kat op aarde. Vandaag de dag is zijn status veranderd van 'ernstig bedreigd' naar 'kwetsbaar', omdat zijn aantal enorm is toegenomen.

Minder grote roofdieren

De vraag is hoe Europa gaat leven met de groeiende populatie wolven, beren en lynxen. Hoe kan de lokale bevolking naar behoren worden gecompenseerd voor de schade die wordt aangericht door roofdieren die kuddes geiten of rendieren aanvallen? En wie moet die compensatie betalen? Dit zijn belangrijke vragen, want de terugkeer van de Europese carnivoren mag dan wel in de smaak vallen bij liefhebbers van wilde dieren, het dreigt ook te leiden tot een bittere strijd tussen natuurbeschermers en de lokale bevolking. Twee jaar geleden schoten jagers 54 wolven dood tijdens een ruimingsactie in Zweden. Dit leidde tot woede onder natuurbeschermers en tevredenheid bij lokale boeren die de roofdieren als een bedreiging voor hun levensonderhoud beschouwden.

Hotspots voor het verminderen van carnivoren zijn onder andere de verspreiding van beren in de Pyreneeën, wolven in Italië en veelvraten in Scandinavië. “Het cruciale punt is dat we binnenkort op een ongekende manier met carnivoren te maken krijgen,” stelt onderzoeker Hanna Pettersson van de York University in The Guardian. “In het verleden leefden we met grote aantallen, maar toen werd geaccepteerd dat je ze op afstand kon houden met geweld en angst. Nu kan dat niet meer. Je kunt niet zomaar naar buiten gaan en een beer of wolf neerschieten, anders kun je een boete krijgen of in de gevangenis belanden."

“We zullen veel flexibelere strategieën moeten bedenken waarbij lokale mensen betrokken zijn die ons helpen om goed beleid te ontwikkelen voor het omgaan met carnivoren op bepaalde plaatsen als we ervoor willen zorgen dat hun terugkeer in Europa op een duurzame en eerlijke manier gebeurt.”

Bron: The Guardian