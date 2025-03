Waarom laat de een meer scheten dan de ander? De wetenschap achter winderigheid

Laten we eerlijk zijn: iedereen laat scheten. Maar waarom lijkt de een een lopende luchtballon, terwijl de ander zelden winden laat? Het antwoord ligt in een mix van voeding, darmflora en zelfs genetica.

Voeding: wat je eet, laat je ruiken

De grootste boosdoener van overmatige winderigheid is voeding. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels, zoals bonen, koolsoorten en volkoren granen, fermenteren in de darmen en produceren daarbij extra gas. Ook kunstmatige zoetstoffen, zoals sorbitol en xylitol (te vinden in suikervrije kauwgom en frisdrank), kunnen een opgeblazen gevoel en extra scheten veroorzaken. Lactose-intolerantie is een andere veelvoorkomende oorzaak: mensen die lactose niet goed verteren, krijgen last van gasvorming bij het drinken van melk of het eten van kaas en ijs.

Darmflora: het gasfabriekje in je buik

Iedereen heeft een unieke darmflora – de verzameling bacteriën in je darmen. Deze bacteriën helpen bij de vertering van voedsel, maar als bepaalde bacteriesoorten domineren, kan dat leiden tot meer gasvorming. Sommige mensen hebben simpelweg een bacteriemix die extra gas produceert bij de vertering van bepaalde voedingsstoffen. Daarom kan het zijn dat jij na een bord linzensoep naar de wc snelt, terwijl je tafelgenoot nergens last van heeft.

Slikken van lucht: ongemerkt meer gas binnenkrijgen

Sommige mensen slikken ongemerkt meer lucht in dan anderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij snel eten, kauwgom kauwen, drinken met een rietje of roken. De ingeslikte lucht moet ergens heen en vindt uiteindelijk zijn weg naar buiten – via een boer of een scheet.

Genetica en spijsverteringssnelheid

Je genen bepalen voor een groot deel hoe snel je spijsvertering werkt. Een tragere spijsvertering geeft bacteriën meer tijd om voedsel te fermenteren, wat leidt tot meer gasproductie. Daarnaast zijn sommige mensen gevoeliger voor bepaalde voedingsstoffen dan anderen, waardoor ze sneller last krijgen van winderigheid.

Stress en beweging: invloed op je darmen

Stress kan je spijsvertering vertragen en leiden tot opgeblazenheid en extra winderigheid. Ook een gebrek aan beweging kan bijdragen aan gasvorming. Regelmatig bewegen helpt de darmen om gas efficiënter af te voeren, waardoor je minder last hebt van een opgeblazen gevoel.

Wat kun je doen tegen overmatige winderigheid?

Als je merkt dat je vaker scheten laat dan je lief is, kun je een paar dingen proberen:

Houd een eetdagboek bij om te ontdekken welke voedingsmiddelen extra gas veroorzaken.

Eet langzamer en kauw goed om minder lucht in te slikken.

Vermijd koolzuurhoudende dranken en kauwgom met kunstmatige zoetstoffen.

Beweeg regelmatig om je spijsvertering op gang te houden.

Probeer probiotica, die de darmflora in balans kunnen brengen.

Winderigheid is een normaal verschijnsel, maar sommige mensen produceren nu eenmaal meer gas dan anderen door een combinatie van voeding, darmflora, spijsverteringssnelheid en levensstijl. Mocht je echt last hebben van overmatige winderigheid, dan kan een aanpassing in je eet- en leefpatroon al veel verschil maken. En onthoud: een beetje lucht laten ontsnappen is heel natuurlijk – en soms gewoon onvermijdelijk.