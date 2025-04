Dagelijks handje walnoten blijkt geheime wapen tegen deze specifieke vorm van kanker

Walnoten hebben een verrassend positief effect op onze darmen. Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat ze ontstekingen in je lijf kunnen verminderen en mogelijk zelfs darmkanker op afstand houden.

Onderzoekers aan de Universiteit van Connecticut hebben hier flink wat uurtjes aan besteed. Ze lieten 39 proefpersonen tussen de 40 en 65 jaar gedurende drie weken regelmatig walnoten eten. De deelnemers hadden allemaal een verhoogd risico op darmkanker, wat ze extra interessant maakte voor dit onderzoek. Na de periode van drie weken onderzochten wetenschappers de darmflora van de proefpersonen.

Wat blijkt uit het onderzoek? Speciale stoffen die in walnoten zitten, de zogenaamde ellagitannines, komen na het eten van walnoten in je darmen terecht. De bacteriën in je darmen toveren deze stoffen vervolgens om tot urolithine A. En laat dat nou net een stofje zijn dat ontstekingen flink kan remmen.

Een handje per dag

Vooral mensen met overgewicht lijken baat te hebben bij het eten van walnoten. Bij hen werden de grootste verbeteringen gezien in ontstekingswaarden. Ook ontdekten de onderzoekers dat bepaalde eiwitten die vaak voorkomen bij darmkanker, minder aanwezig waren bij mensen die veel urolithine A aanmaakten. Een handje per dag is al genoeg om jezelf deze gezondheidsboost te geven, zeggen de onderzoekers.