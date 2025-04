Twijfel je of je koorts hebt? Zo weet je het zeker (je thermometer klopt namelijk niet altijd)

Je voelt je niet lekker, grijpt naar de thermometer en... wat zegt dat getal nu eigenlijk? Hoewel we allemaal geleerd hebben dat 37 graden ‘normaal’ is, blijkt dat in de praktijk lang niet altijd zo te zijn. En dan hebben we het nog niet eens over hoe je meet, onder de tong, in je oor of op je voorhoofd. Radar zet de feiten en fabels op een rijtje.

De veronderstelling dat 37°C de standaard is, klopt maar deels. Een lichaamstemperatuur tussen de 36,1 en 37,2°C is normaal, afhankelijk van onder andere je leeftijd, tijdstip en geslacht. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld temperatuurwisselingen ervaren door hun cyclus en ouderen zitten vaak standaard lager. Iemands persoonlijke ‘normaal’ kan dus flink afwijken. Als jouw gemiddelde 36,3°C is, kan 37,5°C al als koortsig voelen. Toch wordt dat vaak over het hoofd gezien, vooral bij ouderen, vrouwen of mensen met chronische klachten.

De ene thermometer is de andere niet

Wil je zeker weten of je écht koorts hebt, dan is de plek waar je meet minstens zo belangrijk als het apparaat. Een meting via het oor is handig en snel, maar kan misleidend zijn als je het apparaat verkeerd plaatst. Een rectale meting komt het dichtst bij je kerntemperatuur en is daarom het betrouwbaarst, vooral bij jonge kinderen. Oraal meten is ook redelijk accuraat, zolang je geen warme koffie hebt gedronken net ervoor.

Voorhoofdthermometers? Die zijn gevoelig voor tocht, zweet en temperatuur van buitenaf. Handig voor een snelle check, maar medisch gezien minder betrouwbaar. En onder de oksel meten doe je ook beter niet. Die methode is eveneens behoorlijk onnauwkeurig.

Let op bij medicijngebruik

Heb je net een paracetamol genomen? Dan kan je temperatuur tijdelijk zakken, ook als je lijf eigenlijk nog tegen een infectie vecht. Daardoor lijkt het alsof je geen koorts hebt, terwijl die er wel degelijk is. Zeker bij kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen kan dat gevaarlijk zijn.

Dus: vertrouw niet blind op de cijfers. Voel je je beroerd? Neem je eigen klachten serieus – thermometer of niet. En twijfel je over wat je meet? Overleg dan met je huisarts. Want meten is handig, maar jouw gevoel blijft de beste graadmeter.