Ondertussen in het Concertgebouw: een veilig, bescheiden en ontroerend coronaprotest

De cultuursector houdt vandaag een uiterst bescheiden protest tegen de coronaregels. Onder meer het Concertgebouw in Amsterdam was ingericht als kapsalon. Terwijl het orkest speelde waren kappers - die wel open mogen - aan het knippen. Getest, op afstand van elkaar en met mondkapje op genoten enkele tientallen mensen van de muziek.

Bepaald geen volgestouwd voetbalstadion, mensenmassa bij de Formule 1 of wappieprotest op het Museumplein, maar toch moest er plots wél gehandhaafd worden. Waar hoofdstedelijk burgemeester Femke Halsema het anderhalf jaar lang niet kon laten om tegen de overheidsregels in vast aan te kondigen dat de politie toch niet zou controleren, vond ze dat nu ineens wel nodig.

Er is al een waarschuwing afgegeven. "Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving”, aldus een woordvoerder van Halsema. Het Concertgebouw is teleurgesteld. "Het is jammer dat ons na twee jaar nog steeds geen ruimte wordt gegeven om een steentje bij te dragen aan de Nederlandse culturele sector. En dat terwijl er maar weinig sectoren zijn die de regels en maatregelen zo goed hebben opgevolgd als wij.”

Op sociale media is er grote steun voor de actie Kapsalon Theater, waar theaters in het hele land aan meedoen. Sommigen reageren zelfs emotioneel op onderstaand filmpje van het Concertgebouw:

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

Prachtig dit! Ik zie dit 1000 x liever dan de ‘koffiedrinkers’ op het Museumplein. — Sacha (@SesjoeKetesjoe) January 19, 2022

Beveiliging kapsalon Kleine Komedie is op orde! @kapsalontheater pic.twitter.com/jVQsUgD15E — Jochem Myjer (@jochemmyjer) January 19, 2022