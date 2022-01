Ali B, Borsato en Rietbergen zwijgen over beschuldigingen in BOOS

Ali B, Marco Borsato en Jeroen Rietbergen willen voorlopig niet reageren op de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom The Voice of Holland. Dat laten hun advocaten weten. De advocaten van Borsato, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger, zeggen geen commentaar te geven op de uitzending van BOOS, "ongeacht wat hierin is beweerd. Er is al genoeg ruis gecreëerd in deze zaak in het publieke domein, hetgeen een onafhankelijk en professioneel onderzoek kan belemmeren". Peter Plasman, die als woordvoerder van Rietbergen optreedt, zegt niets toe te willen voegen "aan wat ik eerder al heb gemeld". Ook Bart Swier, de advocaat van Ali B, wil donderdagavond niet direct reageren. In de uitzending van BOOS kwam naar voren dat negentien vrouwen bij de redactie van het programma een klacht hebben ingediend over seksueel ongewenst gedrag en machtsmisbruik door Rietbergen, zes klachten gingen over Borsato. Een oud-kandidate stelde daarnaast te zijn verkracht door Ali B.