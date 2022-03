De Eiffeltoren is ruim 6 meter gegroeid

De Eiffeltoren groeide dinsdag met 6 meter nadat een nieuwe digitale radioantenne was bevestigd aan de top van het icoon in Parijs.

De toren, gebouwd door Gustave Eiffel aan het einde van de 19e eeuw, meet nu 330 meter nadat de DAB+antenne (digitale audio) met een helikopter naar de top was gebracht

Bij de onthulling was de Eiffeltoren het hoogste door mensen gemaakte bouwwerk ter wereld, een titel die het vier decennia later kwijtraakte toen de Chrysler Building in New York City in 1929 werd voltooid.

De smeedijzeren toren is volgens TripAdvisor een van de meest bezochte toeristische trekpleisters ter wereld.

Live televisiebeelden lieten zien hoe de helikopter de antenne op zijn plaats boven op de toren liet zakken, waar werklieden hem vastzetten in een operatie die minder dan 10 minuten duurde.

Het hoogste gebouw is nu de Burj Khalifa (Dubai, VAE) – 828 meter