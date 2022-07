Volledig getatoeëerde ‘zwarte alien’ zoekt donateurs voor splijten van penis

Anthony Loffredo (33) is een man met een missie. De Fransman is volledig zwart getatoeëerd en heeft zelfs zijn oogbollen duister laten maken. Alles om zijn grote doel te bereiken: eruit zien als een 'zwarte alien'. Nu komt zijn piѐce de la résistance: een gespleten penis.

Maar dat is nog niet zo een, twee, drie geregeld. Zijn zorgverzekering is niet gecharmeerd van de cosmetische ingreep en veel artsen willen de operatie niet uitvoeren. Het is niet zonder gevaar. Daarom vraagt hij geld aan zijn volgers op Instagram.

Na het verwijderen van enkele vingers, zijn neus en het splitsen van zijn tong, is een gespleten penis de grootste wens van Loffredo. De pijn neemt hij op de koop toe.

Wie een mooie zwarte alien wil zijn, moet pijn lijden. Wil je hem helpen dit bizarre doel te bereiken? Kijk op Instagram om hem te volgen tijdens zijn missie: