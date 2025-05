Gerard Joling wilde (begrijpelijk) een nieuw gezicht. Het werd hem bijna fataal

Gerard Joling liep door de face-halslift die hij heeft ondergaan een serieus risico op verlamming, waarbij hij nooit meer zou kunnen zingen zoals hij gewend was. “Daar waren echt veel zorgen over, meldt Mediacourant

Hij heeft bij de Bergman-kliniek een zogeheten Deep Plane face-halslift ondergaan. Wie de operatie uitvoerde? Joost Staudt, de ex-geliefde van Nicolette Kluijver.

Aran Bade, 'ster'verslaggever van RTL Boulevard, is sceptisch. “RTL had vroeger het programma Verminkt. Daar werkte Joost Staudt en dat is de cosmetische arts die dit heeft gedaan. Dat was voor mensen die het ook echt nodig hadden. Gerard doet dit wel echt omdat hij mooier wil zijn. Ik vond het wel opvallend”, zegt hij aan de desk

Hij vervolgt: “We hebben Joost vandaag gesproken en hij zegt: ‘Het is niet zonder risico’s. Het is toch gooien met een dobbelsteen als je dit gaat doen.’ Het heet Deep Plane hals-facelift wat hij heeft gedaan, dus hij gaat onder het huidoppervlak en in de diepere huidvezels worden dingen strakgetrokken.”