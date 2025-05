Consument de klos door hoge inflatie en nadelige rente. Kabinet is al blut

Het kabinet heeft al zijn geld er doorgedraaid. Miljarden voor aandeelhouders honderden miljoenen voor nutteloze autowegen, 600 miljoen voor boeren om een missie vrije stallen te kopen die niet werken en dan ook nog de boodschappen bonus die als voornaamste effect heeft dat er geen huizen gebouwd worden. Kortom, het gaat geweldig, met dat kabinet.

Maar de consumenten, bij allemaal dus, zitten met oplopende prijzen en met onrustige rentestanden.

De consument en het kabinet in een financiële spagaat

De Nederlandse consument – we noemen hen gemakshalve de hardwerkende Henk en Ingrid – heeft het daardoor niet makkelijk. Terwijl de inflatie blijft stijgen en de renteontwikkelingen ongunstig uitpakken, moet het kabinet alle zeilen bijzetten om de overhei dsfinanciën op orde te houden. Hoe zit dit precies? En wat betekent dit voor jouw portemonnee?

Waarom stijgt de inflatie zo hard?

Het leven in Nederland wordt in rap tempo duurder. In april 2025 steeg de inflatie naar maar liefst 4,1%. Dit is veel hoger dan wat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft, namelijk een inflatie van ongeveer 2%. Nederland behoort samen met Estland en Letland tot de landen met de hoogste inflatie in de eurozone.

De belangrijkste prijsstijgingen zien we bij:

Voedingsmiddelen, drank en tabak (7,2% duurder dan vorig jaar)

Diensten zoals vakanties en restaurantbezoeken (5,6% duurder)

Dagelijkse boodschappen die een steeds grotere hap uit het budget nemen

Opvallend is dat energieprijzen juist dalen. Energie werd in april 3,2% goedkoper vergeleken met vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat de totale inflatie niet nog hoger uitvalt.

De spaarder als verliezer?

Terwijl de prijzen stijgen, zien spaarders hun rente juist dalen. Dit is een dubbele klap voor je spaargeld. De grote Nederlandse banken hebben allemaal hun spaarrentes verlaagd:

ING verlaagde half april de rente naar 1,25%

ABN AMRO verlaagt per 1 mei naar 1,25%

Rabobank verlaagt midden mei naar 1,50%

Bij een inflatie van 4,1% en een spaarrente van 1,25% verliest je spaargeld dus jaarlijks ongeveer 2,85% aan koopkracht. Een spaarder met € 10.000 is na een jaar in reële waarde bijna € 300 armer geworden.

Heb je een hypotheek? Dit moet je weten

Terwijl de spaarrente daalt, is de hypotheekrente juist gestegen. Dit is verwarrend voor veel mensen: hoe kan dat? De hypotheekrente is afhankelijk van de rente op de kapitaalmarkt, waar banken hun geld lenen voor langlopende leningen zoals hypotheken.

Voor woningzoekenden is er nog meer slecht nieuws: bij zeven op de tien woningen die worden verkocht, wordt boven de vraagprijs geboden. De combinatie van hogere hypotheekrentes en overbieden maakt het kopen van een woning steeds minder betaalbaar.

Hoe staat het kabinet er financieel voor?

Het kabinet kampt ook met financiële uitdagingen, al is het niet direct "blut". Het begrotingstekort voor 2025 wordt geschat op 2,6% van het bbp. Voor 2026 zal dit naar verwachting stijgen tot 3%, wat precies de Europese grenswaarde is.

Ondanks deze uitdagingen doet het kabinet enkele investeringen:

Er gaat extra geld naar defensie (€1,2 miljard structureel)

De geplande btw-verhoging op sport, cultuur en media wordt geschrapt

De belasting op de energierekening wordt verlaagd

De staatsschuld blijft met 45,2% van het bbp ruim onder de Europese norm van 60%, maar stijgt wel geleidelijk.

Zijn er ook financiële meevallers?

Gelukkig zijn er ook enkele lichtpuntjes:

De energieprijzen blijven dalen

Bij buitenlandse banken kun je nog spaarrentes tot 2,75% krijgen

Depositosparen kan tot 3,4% opleveren (voor 10 jaar vast)

Maar de economische krimp die kan volgen op het ondoorgrondelijke economische beleid van Donald Trump is nog niet ingecalculeerd. En het kabinet heeft geen enkele reserve onder gevolgen daarvan op te vangen.

Fasten your seatbelt.