Trends in de Top 2000: veel jaren 80 en terugkeer van de regiohits

Soms lijkt die Top 2000 wel ieder jaar hetzelfde, toch is dat niet zo. De Volkskrant ontwaarde een aantal trends. Zo komt er meer muziek uit de regio en is de doorstroom sneller dan vroeger.

In zeventien gemeenten eindigde een regionale hit op nummer 1. In vier Noord-Groningse gemeenten is bijvoorbeeld Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal het meest geliefd. In 2018 waren er nog slechts elf gemeenten waar Bohemian Rapsody níét bovenaan stond. Roller Coaster van de Zeeuwse Danny Vera - nog altijd favoriet in 56 gemeenten - is niet meegerekend als regiohit.

Met 411 nummers uit de jaren 70 en 459 uit de jaren 80 komt muziek uit deze decennia het meest voor in de lijst. De opkomst van muziek uit de jaren 10 en 20 gaat wel sneller dan die uit de jaren nul. Hits van voor 1960 zijn zo ongeveer verdwenen uit de Top 2000 en ook de jaren 60 verliezen snel terrein. Muziek uit de jaren 80 blijkt het meest stabiel in de lijst van populairste liedjes allertijden.