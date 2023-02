Virale video: cabaretiers breken in Last One Laughing door liedje ‘Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit’

Zo lang mogelijk niet lachen, dat is het doel van de cabaretiers die meedoen aan het tv-spelletje Last One Laughing. Ondertussen mag eentje uit de groep proberen de anderen toch die lach te ontlokken. En dat lukt Bas Hoeflaak. Met zijn fluit.

Cabaretier Rayen Panday is de eerste die in lachen uitbarst door het gortdroge liedje met zinnen als: "Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Hij zit hier in het doosje en ik haal hem er zo uit."

Later sneuvelen ook Soundos en Alex Ploeg. En uiteindelijk als Hoeflaak ook echt zijn fluit erbij pakt en heel vals begint te spelen houdt ook Henry van Loon het niet meer.

De video gaat inmiddels viraal en wordt al het grappigste tv-fragment van het decennium genoemd.