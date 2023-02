‘Absurde censuur’ door honderden aanpassingen in kinderboeken Roald Dahl: Oempa Loempa’s genderneutraal

Honderden wijzigingen worden er aangebracht in de iconische kinderboeken van Roald Dahl. Zo is Caspar Slok niet langer 'dik' maar 'enorm' en wordt uitgelegd dat mensen niet alleen pruiken dragen omdat ze kaal zijn.

Uitgever Puffin wil 'beledigend' taalgebruik voorkomen en heeft daarom zogenoemde 'sensitivity readers' ingeschakeld om elke mogelijk kwetsende term of passage aan te passen. Het komt neer op honderden wijzigingen die niet door Dahl zelf zijn geschreven.

Zo staat er in het boek De Heksen dat de heksen onder hun pruiken kaal zijn. Daarop volgt een toegevoegde uitleg: "Er zijn heel veel andere redenen waarom vrouwen misschien pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee." De Oempa Loempa's mogen ook niet langer 'kleine mannetjes' heten maar worden 'kleine mensen'. Ook de wolkenmannen in De Reuzenperzik veranderen in wolkenmensen.

Er komt veel kritiek op de wijzigingen. Zo spreekt schrijver Salman Rushdie op Twitter van 'absurde censuur' en noemt de Nederlandse thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt het 'cultureel vandalisme'.